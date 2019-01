Sint-Rochuskerk in Halle wordt twee weken lang decor voor Vlaams toptheater Bart Kerckhoven

28 januari 2019

17u04 3 Halle De Sint-Rochuskerk in Halle wordt twee weken lang omgebouwd tot cultuurtempel. Vanaf 22 februari strijkt theatergroep Studio Orka er neer voor dertien voorstellingen van de topproductie ‘Craquelé’. Het is de eerste keer dat de kerk, die net uit de restauratiesteigers is, dienst doet als theaterzaal.

De beschermde Sint-Rochuskerk in Halle is één van de kerken in Halle waar ook andere activiteiten in kunnen doorgaan dan enkel erediensten. “De kerkraad is daar zelf vragende partij voor”, weet burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “De mensen vragen niet liever dan dat de kerk vaker kan gebruikt worden. Vandaar dat ik het zelf prachtig vind dat de kerk nu zal dienst doen als decor voor een theaterproductie. Nu het gebouw aan de buitenkant gerestaureerd is zien we ook opnieuw wat voor een opvallend bouwwerk het toch wel is. Zelf vind ik het dus ook het perfecte decor voor dit theaterstuk.”

De betonnen kerk stond dus het voorbije jaar in de steigers voor een grondige restauratie. De werken aan de binnenkant wachten nog op Vlaams geld maar toch zag Studio Orka het zitten om er een prestigieuze productie in te spelen. “We werken voor deze voorstellingen samen met de culturele centra van Strombeek, Zaventem, Dilbeek en het Brusselse Theater Bronks”, vertelt cultuurfunctionaris Loes De Dobbeleer. “Het is een productie die we niet alleen naar hier kunnen halen. De mensen van Studio Orka keken in heel wat gemeenten naar een geschikte locatie. Het moest een kerk zijn die groot genoeg was en centraal gelegen. Zo kwamen ze bij de Sint-Rochuskerk uit. We hebben dat zelf voorgesteld. We vinden het fijn dat de mensen een productie van die omvang in Halle kunnen bekijken. De bedoeling is dat de kerk binnen omgebouwd wordt zonder aan iets structureels te raken. Waar vandaag de stoelen voor de kerkgangers staan wordt het podium neergezet en aan de andere kant krijgt dan het publiek een plaats.”

Studio Orka is niet het eerste de beste theatergezelschap. Craquelé werd al in grote steden als Antwerpen en Gent opgevoerd en zelfs in het Engelse Manchester werd het verhaal over een jongen tijdens de oorlog opgevoerd. Bekende namen als Tania Van der Sanden en Titus De Voogdt spelen mee en er staat zelfs veertigkoppig koor op de bühne. De voorstelling is gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar maar ook voor volwassenen. De kaarten vliegen intussen de deur uit want nu al zijn acht voorstellingen van de dertien uitverkocht. Cracquelé wordt gespeeld vanaf 22 februari tot 9 maart in de Sint-Rochuskerk aan het Kardinaal Mercierplein. Meer info op www.vondel.be.