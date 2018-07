Sint-Rochuskapel opgefrist met geld van pannenkoekenbak 12 juli 2018

De Sint-Rochuskapel in de gelijknamige wijk is de voorbije maanden helemaal opgeknapt. Buurtbewoner André Govers is al twintig jaar lang in de weer om het kapelletje op de Sint-Rochusstraat in ere te houden. "Het was tijd voor een grote opknapbeurt", legt Govers uit. "Het dak werd vernieuwd samen met de goot, de kapel werd bepleisterd en we plaatsten een nieuwe blauwe steen. Er is verder ook een nieuw ijzeren hek geïnstalleerd en de binnenkant van het kapelletje is ook opnieuw opgefrist."





De werken werden uitgevoerd met de opbrengsten van de pannenkoekenbak die de Werkgroep Kapelletjes Sint-Rochus elk jaar organiseert. Patroonheilige Sint-Rochus kan in augustus dus opnieuw schitteren tijdens de Braderiefeesten in de wijk. De kapel staat sinds eind negentiende eeuw in de straat en staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Vlaamse overheid.





