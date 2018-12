Sint-Paterskerk Halle wordt indoorskatepark tijdens kerstvakantie RPM

08 december 2018

15u45

Bron: Belga 0 Halle De leegstaande Sint-Paterskerk aan de Volpestraat in Halle wordt tijdens de kerstvakantie door de vzw Stoked Boardacademy omgebouwd tot een indoorskatepark met een aantal "leuke skate-elementen”. Volgens de initiatiefnemers "zal iedereen zich kunnen uitleven, van de absolute beginner tot de meer ervaren skateboarder".

De vzw Stoked Boardacademy nam de voorbije twee jaar al wat initiatieven in samenwerking voor skaters met de stad Halle. Zo worden tijdens de zomer start-to-skatekampen georganiseerd en is er de skatecontest aan het station. Om tegemoet te komen aan de vraag voor een overdekte skateplaats tijdens de kerstvakantie stelt Halle de Sint-Paterskerk ter beschikking.

Deze kerk, die eigendom is van de stad, staat al leeg sinds het vertrek van de minderbroeders in 2013 en wordt sporadisch gebruikt voor allerlei activiteiten. In afwachting van de definitieve bestemming en restauratie realiseerden twee Belgische kunstenaars, Bart Smeets en Steve Locatelli, eind vorig jaar in de kerk een hedendaags street-artkunstwerk met monumentale, kleurrijke muurschilderingen die een feeëriek oerwoud voorstellen. Deze streetart zal tijdens de kerstvakantie de achtergrond zijn voor skaters jong en oud.