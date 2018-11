Sint-Martinusfanfare laat zich inspireren door Eerste Wereldoorlog Bart Kerckhoven

22 november 2018

09u17 1 Halle De Koninklijke Sint-Martinusfanfare laat zich komende zaterdag inspireren door de Eerste Wereldoorlog tijdens een concert in CC ’t Vondel.

De muzikanten en zangeres Sara De Smedt zullen het Halse verhaal van de Groote Oorlog vertellen onder de naam ‘Liefde in tijden van oorlog’. Een liefdesverhaal, gebaseerd op fragmenten uit het boek ‘In Halle gewonnen en geboren’, in 1977 geschreven door oud-muzikant Dries Merck.

De fanfare vertelt het Halse oorlogsverhaal, maar ook het verhaal van de jaren die daar op volgen. Jaren waarin mensen weer aanknopen met het gewone leven en genieten van de herwonnen vrijheid.

De muzikale leiding is in handen van Dominic Reynders. Kaartjes zijn verkrijgbaar in Kaffee De Sleutel en via sintmartinusfanfare@hotmail.com. Ze kosten 12 euro in voorverkoop. Het optreden start om 20 uur.