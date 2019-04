Sint-Martinusfanfare concerteert met Gene Thomas WDS

04 april 2019

14u47 0 Halle De Sint-Martinusfanfare uit Halle brengt op zaterdag 6 april een groot concert met Gene Thomas als gastzanger. De muzikanten brengen een mix van alleen Belgische klassiekers.

De Sint-Martinusfanfare zoekt het dit jaar niet te ver. De dirigent koos nummers van klassieke vaderlandse componisten zoals Jan Van der Roost of Peter Benoit maar er wordt even vlot overgeschakeld op liedjes van De Kreuners, Clouseau, Jacques Brel en Stromae. Gastzanger Gene Thomas brengt daarbij ook zijn eigen hits, begeleid door de fanfare.

Het orkest staat onder leiding van Dominic Reynders. Het concert heeft plaats in cultureel centrum ’t Vondel en begint om 20 uur. Genummerde plaatsen kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar bij de muzikanten of via sintmartinusfanfare@hotmail.com.