Sint-Martinus op de planken met Jelle Cleymans 26 april 2018

De Sint-Martinusfanfare haalt morgen Jelle Cleymans naar CC 't Vondel. Hij zal samen met de muzikanten enkele eigen nummers brengen, aangevuld met een paar bekende covers. De jeugdafdeling van de muziekvereniging mag de spits afbijten. De muzikale leiding is in handen van dirigent Dominic Reynders, gastvrouw is Goedele Van Ruysevelt. Het optreden begint om 20 uur, kaarten kosten 15 euro in voorverkoop. Meer informatie via sintmartinusfanfare@hotmail.com en de Facebookpagina van de vereniging.





(BKH)