Sinds november al 234 inbraken Naast brutale inbraken nu ook al twee home-invasions Tom Vierendeels

09 januari 2019

15u11 0 Halle De inbrekers die de politiezone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw) teisteren lijken agressiever te worden. Na een ramkraak en enkele brutale inbraken, werden in december in Lot ook al twee home-invasions gepleegd. De teller staat intussen op meer dan 230 feiten. De politie vraagt om oplettend te blijven.

Tot eind oktober zagen de statistieken op vlak van inbraken er goed uit voor de politiezone. Maar daar kwam de maand nadien plots verandering. Op zich is het weerkerend fenomeen dat inbrekers actiever zijn tijdens de donkere wintermaanden. Sinds de toename gaat het om gemiddeld drie feiten per dag in de drie gemeenten van de zone samen. In november noteerde de politiezone 89 inbraken. “En voor december tellen we in totaal 119 feiten”, vertelt politiewoordvoerster Anneleen Adang. “We sluiten het jaar dus niet zo goed af. Het ging om 66 effectieve inbraken en 53 pogingen. Van het totaal werden er 66 in Beersel gepleegd. Daar komen ook nog eens twee home-invasions in Lot bij. In Halle, waarbij voornamelijk Buizingen het hards getroffen werd, noteerden we 30 feiten.” Ter vergelijking: tijdens de eerste drie maanden van 2018 jaar werden in de zone 157 inbraken gepleegd.

En er lijkt geen verbetering aan te komen. Tijdens de eerste zeven dagen van het nieuwe jaar werden al 26 feiten gepleegd, waarvan twaalf in Beersel en elf in Halle. “We stellen vast dat inbrekers meestal de woning via de achterzijde en vanaf de eerste verdieping proberen te betreden”, gaat Adang verder. “De daders gebruiken hierbij bijvoorbeeld een ladder, tafel of bank. Het gros van de feiten werd gepleegd in de loop van de namiddag en vooravond. Inbrekers zijn volgens onze gegevens voornamelijk uit op een kleine buit zoals juwelen en geld.”

Het spreekt voor zich dat de politie niet bij de pakken blijft zitten. “Al een hele poos worden extra ploegen op pad gestuurd en bij alle meldingen proberen we om zo kort mogelijk op de bal te spelen”, weet Adang. “Helaas leverde dat nog toe geen enkel resultaat op en werd er tijdens de afgelopen weken geen enkele verdachte op heterdaad betrapt. Tips om zelf een inbraak te voorkomen of om daders minstens te ontmoedigen om bij u in te breken zijn te vinden op de website 1dagniet.be. Tot slot moeten we vaststellen dat inwoners nog te weinig naar de politie bellen. Daarom nogmaals een oproep om bij verdachte zaken altijd het nummer 101 of 02/363.93.00 te bellen.”