Simon Debognies loopt finale op 10.000 meter 07 augustus 2018

Atletiek EK BERLIJN

Nog vóór de openingsceremonie van gisterenavond gingen op het EK in Berlijn al enkele kwalificaties door met Corentin Campaner van Excelsior als enige landgenoot en dat in het verspringen. Zijn clubgenote Hanne Claes had hem vandaag kunnen volgen in de 400m horden, maar door een nieuw reglement hoeft dat niet. Wie op de afstanden tot en met 400m bij de beste twaalf performers van het jaar voorkomt, mag meteen door naar de halve finales. Voor ons land zijn dat enkel Eline Berings (vijfde) en Hanne Claes (zesde), maar bijvoorbeeld geen enkele van de broers Borlée, want minder dan 45.39 was daarvoor vereist.





"Betekent dit een voordeel?", vraagt Hanne Claes zich af. "Wanneer je achteraf ook nog aan de aflossing 4x 400m moet deelnemen, kan je één wedstrijd minder lopen. Dat is ongetwijfeld een voordeel dat ik aan mijn 55.20 dank. Anderzijds dient een kwalificatierace soms om de laatste afstellingen te maken. Nu zal ik woensdagavond meteen moeten starten voor een finaleplaats. Het blijft dus een dubbeltje op zijn kant. Daarnaast blijft er de vraag of het niet beter is iedereen op gelijke voet te plaatsen."





Nog vandaag staat de rechtstreekse finale van de 10.000m op het programma met liefst 36 deelnemers en daarbij drie Belgen, Bashir Abdi, Soufiane Bouchikhi en Simon Debognies van OEH. Die laatste liep zijn limiet al in het voorjaar na een hoogtestage in de Verenigde Staten. "Ik veroverde al zilver op 5.000m bij de junioren en bij de beloften. Dit wordt mijn eerste kampioenschap alle categorieën. Ik hoop beter te doen dan mijn zeventiende plaats in de jaarlijst", zegt hij.





Deze finale zal ook met meer dan normale aandacht gevolgd worden door Robin Hendrix. "Na deze race zal Bashir Abdi beslissen of hij zijn selectie in de 5.000m honoreert. Zoniet word ik mogelijk het nummer 35 van de Belgische selectie. Ik zal woensdag dus met spanning de gsm in het oog houden." (VORE)