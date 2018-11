Shuttlebus tussen Nederhem en centrum Halle wordt eind november geëvalueerd Bart Kerckhoven

06 november 2018

17u45 0 Halle Het shuttlebusje dat sinds juli pendelt tussen de parking van Nederhem en het centrum van Halle wordt eind november door het stadsbestuur geëvalueerd. Dat antwoorde schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) op een vraag van Anne-Marie Mestdag (UF).

Mestdag polste op de gemeenteraad of de stopplaatsen aangepast zouden worden. “Het busje heeft twee stopplaatsen”, aldus Mestdag. “Er is een stopplaats in het struikgewas en in de modder, en een tweede vlak in het gazon, op een paar meter van een deel dat wel geplaveid is. Vaak zijn het oudere mensen die gebruik maken van het busje, en is er dus een potentiële kans tot valpartijen.”

Volgens Servé is het beter om pas na een grote evaluatie eind november aanpassingen door te voeren. “De voorbije periode moet een goed beeld geven van de werking en overstijgt de seizoenen en de weersomstandigheden. We hebben daarvoor bewust gekozen omdat het ons niet opportuun leek om kleine wijzigingen steeds opnieuw te communiceren naar de gebruikers toe.” Servé beloofde wel dat de opmerkingen van Mestdag meegenomen zouden worden in de evaluatie.

De shuttledienst rijdt op donderdag van 10 tot 14 uur, op vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur.