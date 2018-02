Shownamiddag voor senioren 23 februari 2018

De Halse senioren worden eind maart opnieuw getrakteerd op een shownamiddag in cultureel centrum 't Vondel. Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 maart kunnen alle Hallenaren die 62 jaar worden in 2018 of ouder zijn genieten van optredens van Clown Rocky, showballet Showcase, Günther Neefs en De Bouchées.





Inschrijven kan op dinsdag 27 februari van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur in het stadhuis op het Oudstrijdersplein in de Theventzaal. Telefonisch kan er ook ingeschreven worden via 02/365.97.14 op woensdag 28 februari van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur, woensdag 7 maart van 9 uur tot 12 uur en op woensdag 14 maart van 14 uur tot 16 uur. (BKH)