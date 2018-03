Shaman Festival lanceert EP met stevig feestje 24 maart 2018

02u36 0 Halle De vrolijke bende van Shaman Festival bouwt vandaag een feestje in Den Herberg in Buizingen. Daar stelt de groep de nieuwe EP 'Open' voor.

De muzikanten van Shaman Festival omschrijven hun genre zelf als kermispunk, met invloeden uit de hele wereld. Hun optredens eindigen dan ook meestal in één groot feest. Hun nieuwe album 'Open' telt vijf nieuwe nummers over uiteenlopende thema's. Denk dan aan een avond zwaar doorzakken, afscheid nemen, of een boer die zingt terwijl hij met zijn tractor het veld bewerkt.





De bekende zanger Guido Belcanto omschreef Shaman Festival ooit, tijdens een benefiet voor daklozen, als 'een bruistablet'. Maar of dat enigszins accuraat is, kan je vanavond zelf ontdekken vanaf 21 uur in Den Herberg, in de Octave de Kerchove d'Exaerdestraat 16 in Buizingen. (BKH)