Septemberkermis op Possozplein 31 augustus 2018

Wie naar Halle komt met de wagen houdt er best rekening mee dat het Possozplein afgesloten is en dat er daar niet geparkeerd kan worden. Na de markt donderdag is de opbouw gestart van de Septemberkermis op het plein. De kermis blijft staan tot dinsdag 4 september. Op zaterdag en zondag september kan iedereen op het Possozplein genieten van optredens op het Dweilfestival. Het Possozplein blijft dan afgesloten ter hoogte van de Slingerweg en de Leide. Vanaf maandag kan er opnieuw gebruik gemaakt worden van de parking op het Possozplein aan de kant van het cultuurcentrum. Die parking is dan bereikbaar via Parklaan en Vondel. De markt op zaterdag verhuist dan weer naar sportcomplex De Bres. Ook op donderdag 6 en zaterdag 8 september zal de markt daar georganiseerd worden omdat dan Festivhalle plaatsvindt op de Leide. (BKH)