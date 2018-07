Sensoren geven aan wanneer glascontainer vol zit 05 juli 2018

02u26 0 Halle In Halle en Sint-Pieters-Leeuw wil men nog dit najaar sensoren installeren op de ondergrondse glascontainers, die steeds vaker de klassieke glasbollen in het straatbeeld vervangen. Het gaat om een primeur in de streek.

Onlangs werd er nog een nieuwe ondergrondse container geplaatst in de Halse deelgemeente Lembeek, op de parking van sporthal Paul Bricout. "En op die containers willen we nu sensoren plaatsen, zodat het glas efficiënter opgehaald kan worden", zegt Hals schepen van Afvalbeleid Johan Servé (sp.a). "Zo kunnen ze in het hoofdkwartier van ophaler Intradura zien welke containers echt vol zitten. Vandaag rijden de vrachtwagens nog vaak langs glascontainers die slechts voor de helft gevuld zijn, of soms net overvol zitten. De aankoop van die sensoren is een investering, maar het zal een kostenbesparend effect hebben omdat de vrachtwagens enkel nog op de juiste momenten zullen langsrijden."





Halle wil in de toekomst alle oude glasbollen vervangen door ondergrondse glascontainers. "Minder lawaai en minder risico op zwerfvuil", motiveert Servé nog. (BKH)