Seniorenvereniging NEOS presenteert jaar vol voordrachten, uitstappen en concerten Bart Kerckhoven

10 januari 2019

08u38 0 Halle De afdeling van NEOS (Netwerk van Ondernemende Senioren) heeft een nieuw jaarprogramma voorgesteld. Doorheen het jaar worden opnieuw heel wat uitstappen en voordrachten georganiseerd.

NEOS heeft sinds dit jaar een nieuwe voorzitter. Erna Deleeuw neemt de fakkel over van Freddy Decamps. “We stellen een jaarprogramma samen voor ondernemende senioren die interessante dingen willen beleven”, zegt Erna. “De klemtoon ligt vooral op reizen, voordrachten en concerten.” Het programma is heel verscheiden. “In juni hebben we professor Paul Hellings van sterrenkundevereniging Mercurius over de vloer die met ons op stap gaat door het zonnestelsel. Carine Caljon komt op de Nieuwjaarsreceptie ludieke taalkronkels presenteren”, legt Erna uit. “In maart presenteert professor Magda Devos dan weer een regenboog van Vlaamse dialecten.”

Doorheen het jaar zijn er een tiental activiteiten gepland. NEOS is ook van plan om een hyacintenwandeling te maken en gaat begin juni nog op reis naar Wales. Er staan opnieuw concerten in Bozar in Brussel op de agenda. Meer informatie is te vinden op www.neosvzw.be/halle.