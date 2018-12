Seniorenvereniging Achiel Van Acker viert kerst met de leden Bart Kerckhoven

27 december 2018

De seniorenvereniging Achiel Van Acker organiseerde deze week een geslaagd kerstfeestje. 260 mensen namen deel. De leden kregen een verzorgd en lekker kerstdiner aangeboden en nadien kreeg iedereen ook een geschenkje. Het bestuur en de vrijwilligers waren al van in de vroege ochtend bezig om alles piekfijn in orde te zetten en om de warme maaltijden te bereiden. De organisatie wilde ook alle vrijwilligers bedanken om zich maandelijks in te zetten en om telkens opnieuw te zorgen voor een ontspannende namiddag voor onze senioren. Voorzitter Marc Snoeck bedankte het hele bestuur voor hun inzet en wenste de senioren een prachtige kerst toe en een mooi en gezond eindejaar. Het jaarprogramma voor volgend jaar ligt ook al vast.