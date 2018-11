Senioren verdelen prijzen op tennistornooi voor zestigplussers Bart Kerckhoven

27 november 2018

Tijdens de Halse Seniorenweek organiseerde de seniorenwerking Non-Stop voor de vierde keer een tennistornooi voor zestigplusserrs.

Niet minder dan negentien ploegen namen deel, zestien ploegen schreven zich in bij de heren en het dubbel gemengd en ook drie damesploegen gaven zich op voor het dubbel in hun categorie. In reeks A met zestien ploegen wonnen Erwin Demol en Manu Fueyo van Tennisclub Lembeek. Zij versloegen in de finale Jean Struelens en Daniel Dannau die ook lid zijn van Tennisclub Lembeek. Bij de dames wonnen Riet Vancoilie en Anette Rimez van Tennisclub Sollenbeemd de finale van Godelieve Servranckx en Ria Magnus van Tennisclub Lembeek.