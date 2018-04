Scoutsgroepen vieren vijfenzeventigste verjaardag in stadhuis 06 april 2018

02u26 0

De twee scoutsgroepen van Halle werden door het stadsbestuur ontvangen op het stadhuis. Het was de apotheose van een feestjaar waarbij de 75ste verjaardag gevierd werd van het ontstaan van de scouts in Halle. Scouts Sint-Lutgardis en de Scouts van Sint-Rochus hebben samen meer dan driehonderd leden. Er was al een groot feest in een gelegenheidskamp op de parking van sportcomplex De Bres. Bij de Scouts Sint-Lutgardis hopen ze nog jaren in het groen te kunnen ravotten aan de lokalen op Stroppen, terwijl ze in de Sint-Rochuswijk dromen van nieuwe lokalen.











(BKH)