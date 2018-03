Schoolkinderen vierden al carnaval 10 maart 2018

De kinderen op de Halse lagere scholen vierden gisteren al carnaval. In de namiddag trokken stoeten rond in het centrum en het Prinsenpaar had een hele dagplanning vol scholen die met een bezoekje vereerd werden. Onder andere scholen in Essenbeek, Halle en Breedhout stonden op het programma. Veel les werd er niet meer gegeven gisteren want sommige leerkrachten namen de kinderen mee op uitstap naar de kermis. Onder andere de kinderen van De Leerboom konden zich zo net voor de start van het carnavalsweekend uitleven op de draaimolen .