Schoolkinderen bezoeken De Vrie Kadeikes 09 maart 2018

Leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Halle mochten gisteren in de hangar van De Vrie Kadeikes een kijkje nemen achter de schermen van het carnaval. Voor de groepen mooie chars buiten rollen gaat er heel wat werk aan vooraf en charbouwer Kris Van Belle gaf de leerlingen met plezier uitleg over de geboorte van een char. Hij vertelde hen dat de carnavalisten van De Vrie Kadeikes intussen al sinds oktober in de hangar aan de slag zijn om alles in de juiste vormen te snijden en te monteren. De laatste twee weken werd er bijna voortdurend gewerkt. De kinderen keken alvast de ogen uit in een loods vol kleurrijke stukken uit isomo.