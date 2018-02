Scholieren vieren laatste honderd dagen met Joke Day 10 februari 2018

02u45 0 Halle De laatste honderd dagen op de middelbare school? Die moet je vieren met een mooi kostuum en een spetterend optreden tijdens 'Joke Day'.

De leerlingen van het Heilig Hart&College lieten niets aan het toeval over. Zo repeteerde onder andere het zesde jaar Communicatie en Media tijdens de middagpauze aan sportcomplex De Bres het dansje dat in de voorbije weken ingestudeerd werd. De scholieren, verkleed als verkeerslicht, konden er 's middags ook aanschuiven voor een dampend bord spaghetti bolognaise. Ideaal bij dit koude weer, zo bleek.





In de voormiddag werd er vooral plezier gemaakt tijdens een stadsspel. Toen de eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, konden de jongeren terecht in 't Vondel, waar nog een actieve quiz op het programma stond. De traditionele Joke Day-fuif sloot de viering af.





(BKH)