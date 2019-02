Scholieren GO! Technisch Atheneum Halle brengen serenade aan de Kleine Vaantjesboer Leerlingen vieren laatste honderd dagen op de schoolbanken met stadsspel en shows Bart Kerckhoven

22 februari 2019

Een paar honderd scholieren van het GO! Technisch Atheneum van Halle zijn vrijdagochtend op stap in het centrum van de stad om er hun laatste honderd dagen op de schoolbanken van het secundair onderwijs te vieren. Traditioneel zijn ze uitgedost in originele kostuums. De dag startte met een ontbijt op school en nadien volgde een stadsspel waarbij de leerlingen allerlei opdrachten moesten vervullen. Zo weerklonken verschillende serenades aan het standbeeld van de Kleine Vaantjesboer op de Beestenmarkt. ’s Middags wordt er verzameld voor een gezellige lunch in sportcomplex De Bres en deze namiddag zullen de jongeren shows opvoeren op school. Een fuif ’s avonds sluit de honderd dagen-viering af.