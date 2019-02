Scholen van Campus GO! Halle organiseren eerste klimaatmars in Halle Bart Kerckhoven

08 februari 2019

18u01 0

In Halle vindt op dinsdag 12 februari voor het eerst een klimaatmars plaats van scholieren. 1.200 scholieren van de campus van het GO! zullen die ochtend te voet van hun scholen naar de Grote Markt stappen om aan het stadsbestuur te vragen om ook in Halle wat te doen voor het klimaat. Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) zal de leerlingen toespreken.

Er wordt al wekenlang betoogd in de grootste Vlaamse steden voor een beter klimaatbeleid maar in Halle was er van het klimaatprotest tot nu weinig te merken. Maar op dinsdag 12 februari laten de leerlingen van lagere school De Leerboom, secundaire Middenschool en het Koninklijk Atheneum van zich horen. “Daarmee willen ze meer aandacht vragen voor het klimaat en de luchtkwaliteit in Halle”, laat leerkracht Kevin Kestemont van de Campus KA Halle laten in een persbericht. “Op dinsdagvoormiddag trekken ongeveer 1.200 leerlingen van Campus KA Halle in stoet door het Halse centrum. Ze trekken richting Grote Markt waar ze een aantal eisen willen overhandigen aan het stadsbestuur. Met deze actie willen de leerlingen meer aandacht vragen voor het klimaat: een duurzame mobiliteit met meer bussen en veiligere fietspaden staan hoog op het verlanglijstje van de jongeren. Daarnaast willen ze Halle ook veel groener zien.

De mars is goed voorbereid en het stadsbestuur is op de hoogte. “We hebben er geen enkel probleem mee”, zegt burgemeester Marc Snoeck. “Ik heb begrepen dat de actie kadert in de Dikke Truiendag. De politie is op de hoogte en zal de stoet mee begeleiden. De scholieren trekken even over de August Demaeghtlaan om dan richting Ninoofsesteenweg naar de Grote Markt te stappen. Er zak dus wal wat verkeershinder zijn maar grote chaos zal er denk ik niet zijn. Zelf wil ik hen zeker toespreken en de jongeren vertellen wat we als stadsbestuur al doen voor het klimaat. Ik vind de mars een goede zaak. Het zijn ook geen klimaatbrossers die dinsdag op straat komen. En ik kan begrijpen dat het thema meer dan ooit leeft binnen de schoolmuren.”

Elders in Halle zou er nog een kleinere klimaatmars georganiseerd worden door basisschool De klim-op in deelgemeente Lembeek. Daarvoor wordt nog overleg gepleegd met de politie. En ook buiten Halle lijkt het klimaatprotest inspiratie te leven op Dikke Truiendag. De vrije basisschool van Sint-Victor in Dworp organiseert namelijk na school dinsdag een optocht voor het klimaat waar ook de ouders aan kunnen meedoen.