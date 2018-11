Schoenenwinkel Brantano wil fors uitbreiden in Halle Verenigde Handelaars roepen op om bezwaar in te dienen tegen aanvraag Bart Kerckhoven

19 november 2018

11u24 0 Halle Schoenenwinkel Brantano wil haar vestiging in Halle uitbreiden De Verenigde Handelaars Halle roepen op om bezwaar in te dienen.

Projectontwikkelaar Retail Estates dient een bouwaanvraag in om het herenhuis van de familie Bricout te slopen, net als de loodsen op het terrein naast de huidige winkel. Retail Estates wil naast de uitbreiding van de bestaande winkel ook 24 appartementen bouwen en een ondergrondse garage aanleggen. De bouwaanvraag slaat op het gebied tussen de Ziekenhuislaan en de Beertsestraat. Momenteel loopt een openbaar onderzoek en Steven Teurlings, voorzitter van de Verenigde Handelaars Halle, roept op Facebook op om bezwaar in te dienen. “Baanwinkels zijn de dood van een handelscentrum”, klinkt het. “Het is ook oneerlijke concurrentie omdat ze merken gaan verkopen die ook in ons centrum verkrijgbaar zijn.”

Later meer.