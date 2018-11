Schoenenketen wil winkel uitbreiden in Halle Verenigde Handelaars zien nieuwe Brantano niet zitten Bart Kerckhoven

11u24 9 Halle Schoenenwinkel Brantano wil haar vestiging langs de August Demaeghtlaan in Halle uitbreiden. De Verenigde Handelaars van Halle zien dat niet zitten. “Door dit soort baanwinkels bloeden de handelscentra dood”, zegt Steven Teurlings van de handelaarsvereniging.

Projectontwikkelaar Retail Estates dient een bouwaanvraag in om het herenhuis van de familie Bricout te slopen, net als de loodsen op het terrein naast de huidige winkel. Retail Estates wil een nieuwe winkel bouwen die drie keer zo groot wordt dan de huidige Brantano-winkel op de hoek van de Ziekenhuislaan en de August Demaeghtlaan. Naast de forse uitbreiding van de bestaande winkel wil de ontwikkelaar ook 24 appartementen bouwen en een ondergrondse garage bouwen. Zo wordt het hele gebied tussen de Ziekenhuislaan en de Beertsestraat opnieuw ontwikkeld. Momenteel loopt een openbaar onderzoek en het is aan het schepencollege om uiteindelijk een beslissing te nemen.

Oneerlijke concurrentie

“Ik hoop alvast dat het schepencollege het strategisch commercieel plan volgt dat enkele jaren geleden door de stad werd opgesteld”, zegt Steven Teurlings van de Verenigde Handelaars. “We zien de uitbreiding van die winkel helemaal niet zitten. In het plan stond dat baanwinkels in Halle niet meer konden, tenzij ze net de kern versterken. Dat is voor dit project helemaal niet het geval, want Brantano wil een winkel met het nieuwe concept uitbaten waar behalve schoenen ook andere accessoires verkrijgbaar zijn. Die zaken vind je allemaal ook in ons centrum. Het is dus gewoon oneerlijke concurrentie”

Teurlings hoopt dan ook dat de uitbreiding er niet komt. “Ik hoop dat het stadsbestuur dit keer de juiste beslissing neemt”, zegt Teurlings. “Een tijdje geleden kon op de site van de oude garage van Surkeyn een ontwikkelaar ook al nieuwe winkels bouwen, omdat het stadsbestuur zelf verkeerd optrad in de procedure. Ik reken er op dat dit keer wél alles goed opgevolgd wordt.”

De baanwinkels zijn voor de handelaars in het centrum volgens Teurlings helemaal geen aanwinst. “We hebben een prachtig centrum”, zegt hij. “De handelaars hebben moeilijke jaren achter de rug door de werken, maar nu zijn onze gezellige pleintjes en straten eindelijk klaar. Zo’n grote winkels toelaten betekent de doodsteek voor de handelscentra. Die grote ketens zijn trouwens welkom in Halle. Maar dan moeten ze zich wel vestigen in ons handelscentrum waar alle handelaars kunnen genieten van de extra passage.”