Schilderij keert terug naar basiliek 19 maart 2018

In de Sint-Martinusbasiliek is een nieuw schilderij opgehangen. Het gaat om het 17de-eeuwse schilderij 'Madonna der gehangenen' dat al jaren in de basiliek bewaard werd maar de voorbije maanden gerestaureerd werd door Johan Van den Eede. Het schilderij is voortaan te zien in het koor van de basiliek. Op het schilderij is onder andere een zicht te zien op het verdwenen gehucht Eysinghen en op Stroppen. Er is weinig geweten over het schilderij maar dat weerhield de werkgroep Pro Arte Hallensis er niet van om ook voor dat schilderij fondsen te zoeken om het te laten restaureren. (BKH)