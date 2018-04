Schepencollege huldigt afscheidnemende Felix Merckx 27 april 2018

02u32 0

Het Halse schepencollege huldigde reporter Felix Merckx (72) op het stadhuis. 42 jaar lang bracht hij verslag uit van al het nieuws in de stad en de evenementen die er plaatsvonden.





Tot 2005 werkte hij voor deze krant en nadien leverde hij ook online bijdragen voor een regionale website. Maar vorige maand kondigde de reporter zijn afscheid aan. Hij moet het door gezondheidsproblemen wat rustiger aan doen. Merckx kreeg van het schepencollege een kleine replica van de Vaantjesboer en een fles champagne van de stad.





"Felix Merckx is voor iedereen in Halle al jaren een vertrouwd figuur", sprak burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "We hopen dan ook we hem in de toekomst nog vaak mogen ontmoeten."





(BKH)