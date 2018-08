SAVE-bord eert verongelukte Corwin BORD LAAT BESTUURDERS NADENKEN OVER VERKEERSVEILIGHEID TOM VIERENDEELS

20 augustus 2018

02u33 0 Halle Langs de Lenniksesteenweg werd zondagnamiddag een SAVE-bord ingehuldigd ter ere van Corwin Van Volxem. De tiener kwam daar om het leven bij een verkeersongeval in augustus 2015. Het werd een emotionele inhuldiging, met muziek en getuigenissen van vrienden en familie.

Corwin zat samen met nog twee passagiers in augustus 2015 in een wagen die bestuurd werd door een toen 21-jarige jongeman. De twintiger bleek achteraf 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben en zou ook te snel gereden hebben. Hij werd eind vorig jaar in beroep veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel, een boete van 6.000 euro waarvan de helft met uitstel, vier herstelexamens en een resem voorwaarden.





Verlies nog vers

Drie jaar na het ongeval is de wonde van het verlies voor de vrienden en familieleden nog vers. Zo verwoordde ook Daisy Van Boxtael, animator bij speelplein Don Bosco. Daar was ook Corwin animator. "Mijn lieve Corwin, mijn lieve speelpleinprins", richtte Daisy zich tot de tiener. "Ze zeggen wel eens dat de tijd alle wonden heelt, maar dat geloof ik niet. Maar als de voorbije drie jaar mensen bewuster zijn gaan omspringen met alcohol, of voorzichtiger zijn gaan rijden, dan is jouw dood misschien niet voor niets geweest. Alweer is een speelpleinzomer voorbij gevolgen. De derde zonder jou. Drie jaar vol gekke en intense momenten, waar je eigenlijk bij had moeten zijn. Intussen kreeg ik een band met jouw ouders. Ik vond troost in het feit dat ze zo moedig bleven en altijd klaar stonden om een ander op te vangen. Bij mijn huwelijk vorig jaar stonden ze een hele nacht klaar om gasten naar huis te brengen. Ze wilden niet dat er nog andere gezinnen waren die zo brutaal uit elkaar gerukt zouden worden. In mei dit jaar werd ik mama, één dag na jouw verjaardag. Mijn dochter kreeg de naam Winne, een afgeleide van Corwin. Onze manier om onze herinneringen aan jou te koesteren."





De SAVE-borden zijn een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen. "We hopen dat weggebruikers die hier dagelijks passeren op de plek waar een beloftevolle jongen vol levensvreugde is heengegaan gaan nadenken", klonk het. "De weg is geen racebaan. We hopen dat weggebruikers verantwoordelijker worden. Bij onze verenigingen zijn 900 gezinnen aangesloten. Dit bord is ook een herinnering aan alle 900 kinderen."





Geen alcohol meer

Ook papa Michel Van Volxem, die het nog altijd enorm moeilijk heeft, hoopt op een bewustwording. "Het besef over de noodzaak van verkeersregels lijkt bij sommigen ver", zegt hij. "Ook op de Lenniksesteenweg worden nog altijd ongelofelijke snelheden gehaald. We hopen dat het weggebruikers bewust maakt. Ik heb weet van twee vrienden van Corwin die sinds het ongeval geen druppel alcohol meer aanraken. Als het nog maar enkele mensen doet nadenken, zijn we al tevreden."