Sancta Maria serveert ontbijt voor Bednet 10 maart 2018

De Vrije Kleuterschool Sancta Maria in Lembeek organiseerde dit jaar uitzonderlijk geen carnavalstoet door het dorp. De vestigingen van de Heerweg, Hondzocht en Malheide namen wel deel aan de Nationale Pyjamadag van Bednet. Daar had de school een goede reden voor want een van de kleuters kan dankzij Bednet toch les volgen in Sancta Maria. Eden (5) uit Brussel is ziek maar volgt alles van thuis ui. De klasgenootjes van Eden en ook de andere kinderen kwamen in pyjama naar de klas en de school kon hen en de ouders met de hulp van bakkerij 't Kramiekske ook een ontbijt aanbieden. De opbrengst van het ontbijt wordt binnenkort geschonken aan Bednet en Villa Rozenrood. Die organisatie helpt gezinnen met kinderen met een beperking even op adem te komen tijdens een korte vakantie. (BKH)