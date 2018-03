Ruimtelijke ordening onder de loep 23 maart 2018

In onze regio werden Halle, Opwijk, Beersel en Galmaarden geselecteerd voor de Bouwmeester Scan. Dat houdt in dat een team van experts er de sterke en zwakke punten op vlak van ruimtelijke ordening in kaart zal brengen. De deskundigen zullen ook onderzoeken waar woongebieden gerealiseerd kunnen worden, rekening houdend met de natuurgebieden. De bestaande groene ruimte zal zo beter beschermd worden, en waar mogelijk zal gezocht worden naar open ruimtes die met elkaar verbonden kunnen worden. Aan deze 'Vlaamse Bouwmeester Scan' werken het team van de Vlaamse Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten mee. (BKH)