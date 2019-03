Rudi Pickaert (55) van Koninklijke Soldatenclub Congo staat op affiche van Sint-Veroonmars Bart Kerckhoven

Kapitein Rudi Pickaert (55) van de Koninklijke Soldatenclub Congo staat dit jaar op de affiche die de Sint-Veroonmars op Paasmaandag in Lembeek aankondigt. Pickaert gaat met Pasen voor de vierendertigste keer mee in de soldatenommegang en was ooit schutter bij Congo. Hij speelt er intussen klaroen en maakt deel uit van het bestuur. De onthulling van de affiche was de apotheose van een gezellige avond in zaal De Kring. Jan Neef brengt de affiche elk jaar uit en koppelt daar altijd een ‘Bal van d’Affich’ aan. Onder andere Lembeik Bauve en Blue Thrill traden op. Honderden affiches zullen de komende weken uitgehangen worden om de bekende processie te promoten.