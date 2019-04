Rouwregister voor overleden Paul Severs in Sint-Martinusbasiliek





Bart Kerckhoven

11 april 2019

08u23 0

De stad Halle opent een rouwregister naar aanleiding van het overlijden van Paul Severs. Inwoners kunnen het rouwregister donderdag, vrijdag en zaterdag ondertekenen in de Sint-Martinusbasiliek op de Grote Markt. Ook op de website van de stad kan in een online rouwregister een steunbetuiging achtergelaten worden. “Wie Paul Severs zegt, denkt Halle”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Hij bracht er zijn jeugd door, startte er zijn muziekcarrière in de Paterskerk onder begeleiding van wijlen pater Pax, nam er zijn eerste platen op bij de platenfirma Start in Buizingen, … Kortom, Halle zit als een rode draad door zijn carrière verweven. De stad is dan ook diep geraakt door het overlijden van haar idool.” Halle opent het rouwregister in samenspraak met de familie en de Sint-Martinusparochie. Donderdag en vrijdag kan er van 10 uur tot 17.30 uur iets in het register geschreven worden en op zaterdag van 10 uur tot 17.30 uur. Het online rouwregister voor Paul Severs is hier te vinden.