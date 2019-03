Roos van Acker meter van stukje Hallerbos: vrijwilligers planten liefst 22.000 bomen Bart Kerckhoven

03 maart 2019

13u09 0 Halle Het bekende Hallerbos breidt nog eens met vijf hectare uit. Meter Roos Van Acker mocht samen met 1.500 vrijwilligers enkele van de 22.000 bomen planten. Het bos lokt in de lente honderdduizenden toeristen wanneer de paarse hyacinten bloeien, maar ook zonder die attractie vinden bezoekers het hele jaar door de weg naar het bos.

Vijf hectare weiland en veld langs de Nijvelsesteenweg in Halle wordt beplant met bomen. Zondag was het de grote plantactiedag. Ook de Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) en Koen Van den Heuvel (CD&V) kwamen langs om een boompje in de grond te steken, samen met meter Roos Van Acker. De presentatrice liet zich net als de honderden andere vrijwilligers niet afschrikken door het slechte weer. “Het is een eer om meter te mogen zijn van een stukje Hallerbos”, vertelt Van Acker. “Het was al een pracht van een bos, zeker als de boshyacinten in bloei staan, maar nu wordt het nog mooier. Ik heb een klein stukje mogen bijdragen door bomen te planten en dus ook door meter te mogen zijn. We gaan voor een betere en mooiere wereld en een pracht van een toekomst.”

Het is een eer om meter te mogen zijn van dit stukje bos. Het was al zo mooi, zeker als de boshyacinten in bloei staan, maar nu wordt het nog mooier Roos Van Acker

Roos Van Acker is de voorbije jaren wel al eens vaker in Halle. “Ik kom hier dikwijls wandelen, want mijn vriend is afkomstig uit Halle”, legt ze. “Er bestaat niets beters dan te ontspannen in de natuur. Daar wordt je zelf een beter mens van. Ik werk vaak samen met de stedelijke bibliotheek als er iets te doen valt. Dan interview ik wel eens schrijvers of vertel ik sprookjes, zoals ik hier vanmiddag ook zal doen trouwens.”

Roos Van Acker was lang niet de enige die zondag de handen uit de mouwen stak. 1.500 mensen schreven zich in voor de plantactiedag en dat bleken vooral gezinnen te zijn uit de streek. Kathleen Massaer kwam samen met haar partner Michael Vanderkluysen en dochters Cato en Cleo bomen planten. “Wij wonen in de buurt en komen vaak naar het Hallerbos om bijvoorbeeld te lopen”, zegt Kathleen. “Zowel in de zomer als de winter kan je ons hier vinden. Dat is voor ons ontspannen. Het is leuk om op deze manier de toekomst van het bos te verzekeren en eens in de natuur te werken. Het slechte weer kon ons niet tegenhouden. We planten bomen en tussendoor maken we een wandeling en drinken we iets. We maken er een gezellige dag van.”

Het Vlaams agentschap Natuur en Bos had samen met de plaatselijke natuurorganisaties een heel programma uitgewerkt zondag. ’s Ochtends was er al een yogamoment en er stond zelfs een tai chi-sessie op het programma. De kinderen konden luisteren naar verhalen en terwijl de bomen geplant werden traden artiesten op. De voorbije week plantten ook al duizend schoolkinderen bomen aan in het nieuwe stukje bos. De voorbije tien jaar groeide het Hallerbos door aanplantingen, onder andere via het initiatief Plan Boommarter, aan met liefst tien hectare.