Rommelmarkt vindt plaats in Paterskerk 19 januari 2018

02u26 0

De Paterskerk in Halle is zondag het decor voor een rommelmarkt. Het is de eerste keer dat de kerk in het centrum van de stad gebruikt wordt voor een markt. Het rommelmarktcomité, dat maandelijks de rommelmarkt organiseert, vond de kerk alvast een originele locatie. "We wilden in de wintermaanden onze rommelmarkt eens laten plaatsvinden op een overdekte locatie", legt Ronny Guillaume van het rommelmarktcomité uit. "Cultureel centrum 't Vondel bleek niet beschikbaar maar iemand stelde plots voor om uit te wijken naar de Paterskerk."





Het decor van de Paterskerk sprak de rommelmarkthouders blijkbaar aan. "Gemiddeld hebben we in de winter amper zeventien standhouders maar de veertig standplaatsen wie we in de kerk aanboden waren in een mum van tijd gereserveerd. Daarom zullen we de mensen die geen plekje vonden een gratis plaats geven op de Grote Markt", zegt Ronny nog. Bezoekers zijn zondagochtend vanaf 8 uur welkom op de rommelmarkt. De toegang tot de Paterskerk is gratis. Tegelijk kan iedereen ook genieten van de street-art die sinds eind vorig jaar de muren van de kerk sieren. (BKH)