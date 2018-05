Rommelmarkt kiest Mister Brocante 09 mei 2018

De maandelijkse rommelmarkt in Halle vindt deze maand uitzonderlijk een week vroeger plaats. Iedereen kan nu zondag 13 mei al kuieren tussen de standjes omdat de week nadien de Mariaprocessie plaatsvindt. De markt start zoals altijd om 9 uur en sluit om 13 uur. De standhouders kunnen al opbouwen vanaf 6 uur. Tien standhouders nemen ook deel aan de jaarlijkse Mister Brocanteverkiezing die in het teken van Moederdag staat. De kandidaten moeten alvast tien zelfgemaakte bloemen meebrengen. Meer info over de rommelmarkt op www.rommelmarkthalle.weebly.com. (BKH)