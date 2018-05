Rommelmarkt en Spoed Sint-Maria gul voor Rode Kruis 23 mei 2018

De organisatoren van de maandelijkse rommelmarkt in Halle en de spoedverpleegkundigen van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Mariaziekenhuis steunden het Rode Kruis van Halle en schonken de afdeling telkens 1.500 euro. Spoedverpleegkundigen Nele Ostyn en Magda Couperus zetten de collega's aan om snoep en koekjes te verkopen. Het rommelmarktcomité steunt elk jaar een goed doel en omdat de afdeling van het Rode Kruis half maart nog slachtoffer werd van inbrekers werd besloten om dit keer zeker de hulpverleners te steunen. "Omdat we ook steeds op hen kunnen rekenen vinden we het belangrijk om hen te helpen door een bedrag te schenken", aldus Ronny Guillaume.





(BKH)