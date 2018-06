Roger en Germaine zijn 65 jaar getrouwd 05 juni 2018

Roger De Weerdt (86) en Germaine Nerinckx (87) uit de Charles De Kosterlaan in Halle vierden hun briljanten bruiloft. Germaine groeide op in Halle en Roger in Pepingen. Ze leerden elkaar kennen in 'De Jongen Deken' in Leeuw. Toen Roger als officier voor 18 maanden bij de marine ging, stopte de relatie. Later op de kermis in Lembeek werden ze opnieuw een koppel. Roger werkte als inspecteur bij Winterthur-verzekeringen in de regio Leuven. Hij richtte de Leuvense Assurantie Kring op. Germaine zorgde voor het huishouden. Hun gezin werd uitgebreid met hun zoon Luc, die spijtig genoeg overleden is, met de kleinkinderen Olivier en Philippe en met achterkleinkind Lou.





(SMH)