Rode Kruis, politie en brandweer volgden feestgedruis op de voet in Oude Post Bart Kerckhoven

02 april 2019

01u00 0

De hulpdiensten stonden drie dagen lang paraat om mensen te helpen. Ondanks de grote drukte overdag en ’s nachts hadden zowel Rode Kruis als politie minder werk dan vorig jaar. Maar in de Oude Post naast de Sint-Martinusbasiliek was de veiligheidscel wel op alles voorzien. Naast de vaste camera’s die er al in Halle ophingen werden ook vijf tijdelijke camera’s opgehangen die alles registreerden in de feestzone. Zowel de mensen van het Rode Kruis als de politie zaten er de klok rond samen. Maar ook organisator Halattraction had er veiligheidsverantwoordelijken. Indien nodig kon er zo meteen overlegd worden. Op een groot scherm konden de hulpverleners zo de ziekenwagens maar ook de politiepatrouilles en de ploegen van het Rode Kruis die te voet op stap waren volgen. In de brandweerkazerne werd dan weer extra volk opgeroepen voor extra interventies. “Op zondag verdubbelen we zelfs bijna het aantal manschappen. Ook voorzien we in de kazerne permanent twee duikers voor het geval er een feestvierder in het water zou belanden”, zegt woordvoerder Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het Rode Kruis trommelde honderden vrijwilligers op die onder andere vier ziekenwagens bemanden. De politie zette de voorbije dagen 240 agenten in om een veilig feest te garanderen aan de bezoekers