Rode Kruis organiseert laatste bloedinzamelingen van het jaar in Halle Bart Kerckhoven

21 november 2018

12u43 1 Halle Op donderdag 22 november en woensdag 5 december organiseert de Halse afdeling van het Rode Kruis de laatste bloedinzamelingen voor dit jaar.

De bloedinzameling op donderdag 22 november vindt plaats in cultureel centrum ’t Vondel vanaf 15 uur tot 20 uur Na de bloedafname wordt er aan de bloedgevers een pannenkoek geserveerd. Op woensdag 5 december vindt de bloedinzameling plaats in het Algemeen Ziekenhuis Sint Maria vanaf 15.30 uur tot 19 uur. De kinderen van de bloedgevers worden tijdens de bloeddonatie van mama en papa ook opgevangen. Ook in ziekenhuis worden de bloedgevers na de collecte getrakteerd op een hapje en een drankje.