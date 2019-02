Rode Kruis Halle huldigt vrijwilligers tijdens nieuwjaarsreceptie Michiel Elinckx

12 februari 2019

Twaalf vrijwilligers werden tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Halse Rode Kruis in de bloemetjes gezet.

Afdelingsvoorzitter Frank Borremans benadrukte tijdens de receptie dat 2018 geen gemakkelijk jaar was, onder meer door de inbraak in de lokalen en ziekenwagen. “Dankzij de bemoedigende steun van vele inwoners waarvan velen ook financieel geholpen hebben en tal van acties, zoals de inzameling van de spoedafdeling van ziekenhuis Sint-Maria, konden we de draad terug oppikken”, aldus Borremans. “Vol moed en overgave konden we terug onze taken op vrijwillige en zeer deskundige basis uitvoeren. Via deze weg wil Rode Kruis Halle alle inwoners van Bever, Galmaarden, Halle, Herne en Pepingen evenals alle organisatoren van acties van harte bedanken voor de steun.”

Vrijwilligers in de bloemetjes

Naar jaarlijkse traditie werden enkele vrijwilligers gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Linda Camerlinck, Godelieve De Romagnoli, Godelieve Lories, Roza Pattyn en Nathalie Derauw werden in de bloemetjes gezet voor 15 jaar vrijwilligerswerk. Imke Delhy, Andy Deneyer, Olivier Lintermans, Jeroen Mertens, Koen Van Den Bergh, Peter Vanderhaegen en Anna-Maria Vankelegom zetten zich al 10 jaar in als vrijwilliger.