Rivaliserende motorclubs raken slaags 16 april 2018

02u35 0 Halle Twee leden van de motorclub Immortal MC zijn vrijdagnacht gewond geraakt bij een zware vechtpartij aan hun clublokaal New Orient langs de Alsembergsesteenweg in Buizingen.

De bikers kregen het rond middernacht aan de stok met een rivaliserende bende die een raid uitvoerde op het café. Om welke club het gaat is nog niet duidelijk.





Twee personen van de Halse motorclub raakten gewond en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze zouden niet in levensgevaar verkeren, maar meer informatie over hun verwondingen is er niet. Naar verluidt werd ook de inboedel van het café kort en klein geslagen. Volgens de lokale politie zouden er geen wapens gebruikt zijn.





Over de reden van de vechtpartij bestaat nog onduidelijkheid. Er zullen ook nog verhoren plaatsvinden. Voorlopig vonden er nog geen arrestaties plaats, waardoor ook het parket Halle-Vilvoorde niet betrokken is bij het onderzoek. Immortal MC is een club die in ons land twee chapters (afdelingen) heeft: één in Luik en één in Buizingen. De club, die zich op sociale media geen bende noemt maar een broederschap, heeft een duidelijk uitgesproken vriendschapsband met Outlaws MC.





Ze kwam zich eind 2016 vestigen langs de steenweg in Buizingen, waar de afdeling B.H.V. werd opgericht. (TVP)