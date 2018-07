Rioleringswerken klaar in september 20 juli 2018

02u34 0

De grote rioleringswerken in de Halse deelgemeente Lembeek lopen stilaan ten einde. Eind september moet de werf afgewerkt zijn. De voorbije maanden werden nieuwe rioleringen gelegd in de Vredeslaan, de Kruiskensheide en de Steengroefstraat. Er werden ook collectorwerken uitgevoerd die in de toekomst wateroverlast in het centrum van het dorp moeten voorkomen. Omdat het bouwverlof is en er niet gewerkt wordt, is het parkeerverbod in de straten wel tijdelijk opgeheven tot en met 30 juli. In augustus gaan de arbeiders opnieuw aan de slag. (BKH)