Riolering verstoort feestje Bidon 05 februari 2018

02u41 0

Het grote openingsweekend van het nieuwe café Bidon op de Beestenmarkt is zaterdag in mineur geëindigd. Door een foute rioolaansluiting in de grond kon het afvalwater van het café niet afgevoerd worden. Wat het nog erger maakte, was dat het afvalwater terugvloeide naar de kelder. Donderdag en vrijdag ontvingen de uitbaters hun eerste klanten, maar zaterdag bleven de deuren dicht nadat het probleem werd opgemerkt. In allerijl werd een aannemer opgetrommeld om graafwerken uitvoeren. Uiteindelijk bleek dat de aansluiting van de riolering gemaakt was op een wachtbuis voor de elektriciteitsleidingen. Alles zal nu hersteld worden zodat Bidon opnieuw de deuren kan openen. (BKH)