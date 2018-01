Ringweg Tubeke langs grens Lembeek 26 januari 2018

Het gemeentebestuur van Tubeke en studiebureau Greisch hebben deze week de plannen voorgesteld voor de aanleg van een ringweg rond de gemeente. Die weg zal volledig op Waals grondgebied liggen en vanaf de Hondzochtsesteenweg in de buur van de Chemin Delalieux vertrekken richting de rotonde aan het Nationaal Voetbalcentrum op de grens met Lembeek. Vandaar zou de ringweg in de buurt van het Kanaal Brussel-Charleroi verder lopen richting de site van het vroegere Forges de Clabecq in de Tubeekse deelgemeente Klabbeek. Tubeke wil het verkeer op onder andere de Bergensesteenweg en de Hondzochtsesteenweg tot dertig procent verminderen en zo op de site van de Forges de Clabecq nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk maken. Ten vroegste volgend jaar starten de werken voor de ringweg. De aanleg zelf zal zeker twee jaar duren. (BKH)