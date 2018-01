Rijverbod voor trucker na botsing 02u28 0 Halle O.S. mag zijn rijbewijs drie maanden lang gedag zeggen nadat hij op 8 maart van vorig jaar betrokken raakte bij een aanrijding op de N203 in Halle.

Ter hoogte van de rode lichten op die verbindingsweg botste de trucker tegen een auto. "Hij haalde een trager rijdende vrachtwagen in", aldus de advocaat van de man, die al voor de achtste keer in een politierechtbank stond. "Maar hij zag te laat dat het licht op rood stond. Hij ging nog in de remmen, maar kon de aanrijding niet meer voorkomen."





De bestuurster van de auto raakte gewond. In de cabine van de beklaagde werd cannabis gevonden, waarop hij verklaarde één tot twee joints per week te roken. Naast het rijverbod kreeg hij ook een boete van 1.600 euro. En hij zal ook zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. (BKH)