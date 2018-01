Rijverbod na doktersbezoek 02u36 0

Een vrouw die in Halle op doktersbezoek was, is daarna betrapt toen ze reed ondanks een rijverbod. De vrouw moest een rijverbod van zes maanden uitzitten toen ze op 8 februari haar auto parkeerde op een gahandicaptenplaats. Omdat de vrouw geen attest had, viel ze meteen door de man. "Al had ik wel een goede reden om naar de dokter te gaan", voerde ze aan in de politierechtbank. De rechter vond het wel opmerkelijk dat nadien de zoon zijn moeder was gaan oppikken. Zij verzweeg eerst nog voor de politiemensen dat ze gereden had maar hij was wel eerlijkx. De vrouw kreeg een boete van 4.000 euro waarvan 3.200 euro met uitstel en een rijverbod van drie maanden. (BKH)