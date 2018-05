Reus Vaantjesboer viert zestigste verjaardag 18 mei 2018

Reus Vaantjesboer vierde op de campus van het Heilig Hart&College zijn zestigste verjaardag. De reus arriveerde in 1958 in Halle met de hulp van de toenmalige toerismevereniging VVV en de handelaars.





Sindsdien is Reus Vaantjesboer onlosmakelijk verbonden met de Halse folklore. De Confrèrie van de Vaantjesboer organiseerde het feestje en ontving meer dan tweehonderd genodigden uit het Halse verenigingsleven.





(BKH)