Reus Vaantjesboer spot eerste koopjesjagers op Braderie 22 juni 2018

02u51 0 Halle Reus Vaantjesboer keek op de eerste dag van de Braderie in Halle naar de honderden koopjesjagers die al meteen hun slag wilden slaan tussen alle kraampjes met kortingen.

De start van het koopjesweekend in het Halse centrum was geslaagd. Het weer was prima en heel wat klanten combineerden een marktbezoek met een wandeling langs de winkels. De komende dagen hebben de Verenigde Handelaars ook nog extra animatie voorzien.





Zo zond Radio Victoria gisteren live uit en ontvangt Stadsradio Halle vandaag de ene artiest na de andere op de Beestenmarkt. Wie koopt bij de handelaars kan ook meedoen aan een bijzonder tombola want als de Rode Duivels het WK winnen verloten de handelaars een Renault Twingo onder de deelnemers. Als de Belgen de halve finale spelen is dat een elektrische fiets. (BKH)