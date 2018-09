Reus Vaantjesboer op stap 07 september 2018

02u29 0

Reus Vaantjesboer is zondag een van de blikvangers op het Belgian Beer Weekend in Brussel. Op de Grote Markt presenteren dan 47 brouwerijen meer dan vierhonderd bieren en ook brouwerij Boon is er bij. Boon brouwt al jaren het Halse Duivelsbier dat onder andere tijdens Carnaval Halle uit de grote ton van Reus Vaantjesboer vloeit. De brouwerij vond het dan ook een goed idee om uitgerekend tijdens de zestigste verjaardag van de reus hem mee te laten stappen in de stoet van de brouwersconfrerieën. (BKH)