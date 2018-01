Resten oud Hals station te koop LAATSTE ARDUINEN STENEN WORDEN OPENBAAR VERKOCHT BART KERCKHOVEN

02u38 0 Mozkito Enkele stenen zijn nog steeds te zien in het huidige stationsgebouw: de stationsklok en de arduinen plaatsnaamaanduiding zijn ingewerkt aan de loketten. Halle Wie een Hals stukje erfgoed in huis wil halen, kan nog tot eind januari een bod doen op de laatste resten van het vroegere stationsgebouw dat meer dan twintig jaar geleden gesloopt werd. Een partij arduinen stenen wordt nu openbaar verkocht. "Als niemand ze wil, voeren we ze definitief af", zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Maar zo kunnen de stenen toch nog voor iemand nuttig zijn."

De stenen van het oude Halse station doken de voorbije jaren op verschillende plaatsen al eens op. Enkele mooie stukken sierden het Stationsplein en er werd een stalen kooi met stenen gevuld op het Possozplein. Maar net zo lang als de stad de resten in het bezit heeft, zijn er voor- en tegenstanders voor de oplossingen die bedacht werden.





"De meeste waardevolle stenen werden een paar jaar geleden geplaatst op het Stationsplein", zegt Pieters. "Maar bijna niemand vond dat knap en zelfs veel mensen vonden het passen als een tang op een varken en uiteindelijk hebben we die stenen verplaatst naar het Zennepad in Buizingen en het Elisabethpark."





Onroerend Erfgoed/RV Het station van Halle in de jaren tachtig. Het gebouw werd in 1995 afgebroken.

Kunstenaar?

Ook de kooi met stenen op het Possozplein is intussen verdwenen. Omdat de locaties voor de stenen van het gebouw steeds discussies opleverden, heeft de stad nu besloten om de resten van het station niet meer in het straatbeeld te plaatsen. "Het ontneemt de zin om nog op zoek te gaan naar een bestemming voor de overgebleven stenen", zegt Pieters. "Nu liggen ze nog op een terrein tegenover het recyclagepark maar daar moeten ze weg omdat de plannen voor de bouw van een nieuw stadsmagazijn er vorm krijgen. Daarom is nu beslist om de stenen openbaar te verkopen. Als niemand er een goede bestemming voor vindt en ze dus wil kopen dan worden ze afgevoerd. Maar als iemand er wat in ziet om er iets nuttigs mee te doen dan kan die er dus een bod op doen. Het zou zeker mooi zijn mocht bijvoorbeeld een kunstenaar er iets in zien. We kregen wel in al die jaren nooit een concrete vraag of een aanbod en dus wachten we af. Enkel na de afbraak was er een voorstel om een toren te bouwen op het Bevrijdingsplein met de restanten van het gebouw maar dat werd uiteindelijk om financiële redenen en kunstkritische redenen afgevoerd."





Mozkito De laatste arduinen stenen van het Halse station liggen al jaren op een terrein

72 kubieke meter

Voor de liefhebbers; het gaat dus om een partij van 72 kubieke meter arduinen stenen die afkomstig zijn van het oude stationsgebouw in neo-Vlaamse Renaissancestijl. Het werd in 1887 gebouwd volgens een ontwerp van architect Henri Fouquet. In 1995 werd het gesloopt tijdens de aanleg van de hoge snelheidslijn. Enkele stukken zijn trouwens nog steeds te zien in het huidige stationsgebouw. De klok en de plaatsnaamaanduiding in arduinen steen zijn te zien aan de loketten. De prijs voor tweedehands arduin varieert trouwens van een paar tientallen euro's tot honderden euro's per kubieke meter.





Tijdens de openbare verkoop van de stad worden ook horloges, koelkasten, ladders, scooters, tuinbanken, tenten en zelfs een zoutstrooier te koop aangeboden. Veel van die stukken kunnen maandag 15 januari bekeken worden in de loods aan de Claeskapel langs de Sterrestraat in Lembeek.