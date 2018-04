Restauratie Historisch Stadhuis start begin mei 16 april 2018

De restauratie van het Historisch Stadhuis in Halle begint op 2 mei. Het volledige dak, de dakkapellen, de gevels, de houtconstructies en de binneninrichting worden hersteld. Het Toerismekantoor wordt tijdens de werken tijdelijk geopend in containers die opgesteld staan op het Possozplein achter het Historisch Stadhuis. Eerst wordt de buitenkant van het beschermde gebouw aangepakt. Binnen zullen het sanitair, de verwarming en de elektriciteit volledig vernieuwd worden. Het gelijkvloers wordt na de restauratie volledig ingepalmd door het Toerismekantoor. De huidige ingang wordt zelfs een kleine galerij waar kan doorgewandeld worden van de Grote Markt naar het Possozplein. Ook de kasseien van de Grote Markt zullen doorlopen in deze inkomzone. In de raadzaal waar vandaag ook huwelijken voltrokken worden zullen ook de originele draagbalken opnieuw zichtbaar gemaakt en gerestaureerd worden. Eind 2019 zal de restauratie klaar zijn. (BKH)